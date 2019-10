Foggia, arrestato 20enne per marijuana

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio della Questura di foggia nell’area della c.d. “ex pista” militare adiacente il C.A.R.A. di borgo Mezzanone volto al contrasto delle fenomenologie criminali che si concretizzano nella suddetta area, personale della Polizia di stato appartenente alla Squadra Mobile, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e unità cinofile della Questura di B ari, a seguito di perquisizione all’interno di una baracca adibita ad abitazione e minimarket, ha tratto in arresto D.B., senegalese classe 99, regolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente del tipo “Marijuana”, suddivisa in 51 dosi per un totale di 80 grammi circa.

Più nello specifico, il senegalese, alla vista dei controlli effettuati dagli Agenti della Polizia di Stato provava a disfarsi di una busta in plastica contenente la sostanza stupefacente nonché stagnola per il confezionamento della predetta, occultandola al di fuori del predetto manufatto abusivo. Tale particolare non sfuggiva al personale operante e soprattutto all’unità cinofila di nome “Amira”, che fiutando il forte odore della sostanza stupefacente, consentiva l’immediato recupero.

Il predetto cittadino senegalese, tratto in arresto, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.