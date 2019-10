Joker di Todd Phillips: il riso abbonda sulla bocca degli ultimi

Joker è un film del 2019 diretto da Todd Phillips, vincitore del prestigiosissimo Leone D’Oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il fatto che un cinecomic abbia vinto un premio così prestigioso ha creato un quantitativo spropositato di polemiche e aspettative.

Dopo l’uscita in sala l’opinione pubblica si è divisa tra chi considera il film una bella furbata e chi invece lo ha definito un capolavoro.

Che cos’è un capolavoro? Nel mondo a misura social è solo una parola usata a sproposito per stroncare un discorso. Una parola lapidaria, un po’ come “sopravvalutato” o “cagata pazzesca”, locuzione per cui dobbiamo ringraziare una ben poco oculata comprensione della figura del ragionier Fantozzi.

Il compito sempiterno di chi bazzica nel mondo della critica è quello di razionalizzare questo concetto.

La verità però è che non è stata ancora creata una griglia completa di caratteristiche da spuntare per definire se un film sará destinato alla storia della Settima Arte o meno.

Sappiamo però selezionare alcune opere che sono ormai universalmente riconosciute come capolavori.

Lo è per esempio Apocalypse now(1979) di Francis Ford Coppola perché ha letteralmente plasmato la concezione popolare della guerra in Vietnam. Lo sono Quarto Potere(1941), 8 ½(1963), Il settimo sigillo(1957), Viaggio a Tokyo(1953).

Cosa hanno in comune questi film? Sono tutte pellicole che hanno sulle spalle qualche decennio.

Il tempo probabilmente è il miglior critico: ci sa dire quanto la qualità tecnica e la profondità contenutistica di un’opera riescano a rimanere attuali a discapito dell’età.

Tanti film che in sala ci sembrano magnifici falliscono il test del tempo.

Camminiamo però a ritroso, riallacciandoci al significato più puro della parola capolavoro.

In questo senso il termine indica un’opera, in questo caso un film, che è l’inizio di qualcosa di nuovo, qualcosa che influenzerà tutte le opere a venire.

Ed è qui che Joker fa la sua roboante comparsa. Martin Scorsese ha definito i cinecomics – i film a tema supereroistico tratti perlopiù da fumetti americani- come dei grandi parchi a tema senza intenti artistici.

Per quanto l’epopea della Marvel Cinematic Universe e della DC Extended Universe abbiano creato un fenomeno d’intrattenimento di colossale portata sarebbe ipocrita negare le parole del regista newyorkese.

Le trasposizioni di Batman hanno però una storia a sé stante: Tim Burton prima e Christopher Nolan poi hanno tentato con successo di fornire alla trasposizione cinematografica dell’uomo-pipistrello una certa tridimensionalità, seppur ancorati ai cliché del mondo dei supereroi americani.

Grazie ai loro lavori e alle ottime interpretazioni di Jack Nicholson e Heath Ledger la figura del Joker risultava essere nell’olimpo dei cattivi cinematografici meglio riusciti di sempre, insieme a Darth Vader, Alex DeLarge, Norman Bates o l’infermiera Mildred Ratched ancor prima del picco attoriale di Joacquin Phoenix.

Questo Joker del 2019, spogliato totalmente degli effetti speciali e degli intermezzi action, completa il percorso iniziato dai suoi predecessori.

Il sopracitato Joacquin Phoenix, attore di metodo che abbiamo imparato ad amare giá in Her(2013) e The Master(2012), è il perno del film e fornisce a Joker ulteriore spessore.

L’attore è sempre al centro della scena della scena: i primi piani rivelano ogni micro-movimento muscolare del suo viso, le carrellate inseguono continuamente ogni gesto spasmodico del suo corpo ossuto e pallido.

Arthur Fleck, prima di diventare il villain che tutti conosciamo, é un reietto della società. È un malato di mente che non si può permettere un’assistenza sanitaria adeguata. Il suo sogno è fare il comico ma la risata isterica caratteristica della sua malattia lo rende inquietante agli occhi dei più.

Non c’è maledizione peggiore per chi reputa che la sua missione sia quella di far ridere la gente.

“La parte peggiore di avere una malattia mentale è che le persone si aspettano che ti comporti come se non l’avessi” scrive Arthur sul suo diario.

Lo vediamo continuamente bullizzato, deriso, ingannato. È però un uomo tutto sommato dolce: si prende cura amorevolmente di sua mamma e lavora anche come clown in un ospedale pediatrico.

Luigi Pirandello definiva l’umorismo come sentimento del contrario per cui, a seguito della risata dovuta a un avvenimento puramente comico, riflettiamo sul soggetto della comicità e possiamo persino immedesimarci in lui. È il principio del tragicomico.

“Ho sempre pensato alla mia vita come una tragedia. Adesso vedo che è una commedia” annuncia Arthur nel momento in cui si schiude la crisalide e la metamorfosi in Joker è completa.

Tra il pubblico in sala gli iniziali sghignazzi per le inopportune risate di Joker si sono trasformate ben presto in rispettoso silenzio.

Ad un certo punto però un suo collega gli regalerà un’arma per difendersi. Nonostante il film sia ambientato nell’iconica Gotham City è chiaro che ci si riferisce al Secondo Emendamento della Costituzione Americana, che non pone i dovuti veti al possesso di armi.

Sarà grazie a quest’arma che inizierà la trasformazione di Arthur in Joker.

Come Arthur ci sono tanti altri reietti a Gotham City. Il film ce li mostra tramite metodi indiretti, come i servizi al telegiornale o qualche chiacchiera da spogliatoio.

Il divario tra ricchi e poveri è accentuatissimo e fra le classi sociali c’è un’insormontabile incomunicabilità.

Se da un lato il clown-criminale è il simbolo della lotta armata, anarchica, del puro caos, dall’altro non è possibile non empatizzare con questo tragico uomo ridicolo.

La morte degli oppressori diventa per lo spettatore un momento di pura catarsi, in contrasto col fatto che sembri non ci sia via d’uscita tra l’inarrestabile rabbia dei poveri e la crudele indifferenza dei ricchi.

La catarsi avviene nel momento stesso dell’omicidio, ma è volatile, non duratura. A quell’attimo di pace segue altre frustrazione, altra violenza, altro disagio da parte dello spettatore e del protagonista.

Questo film più che riferirsi alla tradizione dei cinecomic si ispira proprio al cinema di Scorsese.

Joker è un nuovo Travis Bickle, l’antieroe per eccellenza che finisce per venire glorificato proprio grazie a un atto violento, ma è anche Rupert Pupkin, il comico che sogna di apparire in televisione.

I protagonisti rispettivamente di Taxi Driver(1976) e Re per una notte(1983) sono entrambi interpretati da Robert De Niro che, non a caso, interpreta in Joker un ruolo quasi identico a quello di Jerry Lewis, l’irraggiungibile re della commedia nel film del 1983.

L’ispirazione così accentuata a queste due opere della New Hollywood è probabilmente il limite principale di questo film.

Tornando al discorso sul concetto di capolavoro Joker potrebbe- non avendo poteri di preveggenza il condizionale è d’obbligo- essere il capostipite di un filone di cinecomics più impegnato, profondo, con meno pugni e mostri alieni e più analisi introspettiva e sociologica.

D’altra parte non può essere considerato un capolavoro in senso assoluto proprio perché questo film nasce per essere un nano sulle spalle dei giganti non per diventare esso stesso un gigante.

Se non l’avete ancora visto correte a rimediare.

Sarà il tempo a decidere quanto Joker segnerà la storia del Cinema, ma ciò che possiamo affermare con certezza è che si tratta di un ottimo film, con un interprete straordinario, scenografia e fotografia che ben suggeriscono il degrado cittadino, una sceneggiatura solida seppur semplice.

Per un momento dovremmo mettere da parte le etichette e goderci solo la sensazione di aver trascorso il tempo in sala in modo costruttivo.

A cura di Lorenza Guerra,

Ottobre 2019