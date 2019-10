“La sezione dei fondi speciali contraddistingue la biblioteca provinciale di Foggia”

Foggia – Amare la storia del territorio in cui si e nati e volerne sapere di più in modo informale e leggero, colloquiando come tra amici.

È lo spirito delle “Conversazioni di Storia Locale”, che si terranno presso la Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” a partire dal 15 ottobre prossimo.

Giunto alla V edizione e curato dal referente della Sezione Fondi Speciali della Biblioteca, Vito Cristino, l’evento si snoderà, anche quest’anno, in una serie di incontri la cui finalità sarà approfondire temi, personaggi, eventi storici.

Otto incontri, uno al mese dal 15 ottobre fino a maggio.

“C’è solitamente una bella partecipazione e gli incontri sono molto seguiti da tutte le fasce di età” sottolinea Vito Cristino.

Tra i momenti dell’evento, la vicenda intrigante e ricca di sfumature di una spia padovana a Foggia nel 1915 durante il primo conflitto mondiale raccontata da Antonella Fiore; una parte della storia, raccontata da Carmine de Leo, dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia quando era un campo scuola e vi arrivarono dagli Stati Uniti degli allievi tra cui quello che diventerà sindaco di New York dal 1934 al 1945, Fiorello Laguardia; un volto diverso di Foggia, con foto scattate con l’iPhone per poi essere lavorate con uno stile nuovo dal fotografo Franco Paoletta a dimostrazione di come anche con strumenti quali lo smartphone si può oggi ricostruire la storia.

Le “Conversazioni di Storia Locale” sono state fortemente volute dalla direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Beatrice Berardi, e rientrano nella serie di eventi, come il Buk Festival, la Biblioterapia, attraverso l’organizzazione dei quali la Magna Capitana mira ad aprirsi al territorio.

Nella sua totalità la biblioteca provinciale di Foggia è tra le più importanti di Italia, per la natura dei testi che vi si conservano, ma anche e proprio per la presenza al suo interno di una Sezione Fondi Speciali che la caratterizza costituendo, potremmo dire “il DNA della biblioteca stessa” con le parole di Vito Cristino a Stato Quotidiano.

I fondi speciali tenuti presso La Magna Capitana si distinguono in tre parti principali: il fondo locale che, appunto, si occupa della storia locale, trattando tutta la storia di Foggia, della Capitanata e del Regno di Napoli di cui esse un tempo facevano parte; il fondo antico con libri prodotti a partire dal 1450 fino al 1830 (data dopo la quale i libri vengono considerati moderni, cioè legati ad uno sviluppo industriale) con una ricca raccolta di manoscritti e pezzi unici; la terza parte che comprende le donazioni che vengono dalle biblioteche private di illustri personaggi di Foggia e della Puglia. Come per esempio, la biblioteca privata di Zingarelli, il padre del Vocabolario di Italiano, i cui parenti nel 1937 espressero la volontà di donarla alla biblioteca provinciale di Foggia; biblioteche personali come quelle di Pagliara, di Maggi, un importante giudice barese.

“La sezione dei fondi speciali” tiene a precisare Vito Cristino “è il settore che contraddistingue la biblioteca provinciale di Foggia rispetto a tutte le altre perché noi abbiamo pezzi unici”.

A cura di Daniela Iannuzzi