Manfredonia. Emergenza topi: l’Ase annuncia interventi straordinari

Da bambini ci insegnano ad amarli, vedi i mitici Topolino, Minnie, Geronimo Stilton, Jerry, Topo Gigio e i topini di Cenerentola; da grandi, scopriamo che a volte non sono poi così tanto simpatici e amichevoli come pensavamo. Sono diverse le segnalazioni di topi a Manfredonia che da giorni tagliano la strada ad ignari passanti o le cui carcasse si trovano ai lati dei marciapiedi o addirittura a ridosso delle scuole. Immediata è scattata l’indignazione dei cittadini che hanno inondato i social di foto. I ratti, infatti, sono tutt’altro che innocui. La loro urina e i loro escrementi, ad esempio, sono portatori di infezioni batteriche pericolose per la salute.

“Nel mese di aprile 2019 – spiega l’amministratore unico ASE Manfredonia Franco Barbone – sono stati posizionati dalla ditta incaricata 200 erogatori per la somministrazione di esche derattizzanti, così come prevedono le nuove normative sugli interventi relativi alle derattizzazione”. Barbone, quindi, evidenzia che eventuali segnalazioni sulla presenza del roditore, saranno inoltrate agli incaricati della ditta operante che potrà dunque intervenire in maniera più mirata. Intanto, comunque, si susseguono gli avvistamenti, da Monticchio (via Pulsano e via Marcello Cavalieri) alla stazione Città, passando per il centro storico. Una signora, portando a spasso il cane, ha fotografato e segnalato la carcassa di un topo a ridosso delle mura esterne della scuola elementare Croce.

Bisogna comunque tener conto che a Manfredonia come in qualsiasi altra città è impossibile eliminare completamente la presenza dei topi. Proprio durante l’estate appena terminata, un’emergenza topi ha messo in ginocchio addirittura la sofisticata New York, dove pare se ne contino 4 per ogni abitante, attratti con molta probabilità dai sacchi dei rifiuti lasciati la notte nelle strade. Un richiamo che, a quanto pare, è fortissimo per i roditori a prescindere dal luogo e dalla nazionalità.

Franco Barbone comunque tranquillizza: “La situazione è costantemente monitorata. Il calendario prevede interventi di derattizzazione ogni 45 giorni”. Il prossimo in programma avrebbe dovuto aversi a fine mese di ottobre ed inizi di novembre, ma viste le numerose segnalazioni, ASE ha chiesto un intervento #straordinario già per lunedì 14 ottobre.

Maria Teresa Valente