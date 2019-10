Manfredonia, Lsu Amministrativi “143 famiglie rischiano di restare in strada”

Manfredonia, 11 ottobre 2019. “E’stato dato un nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per la stabilizzazione del bacino L.s.u. entro il 28.02.2020, non si può perdere ulteriormente questa opportunità . A tutt’oggi non è stata fatta alcuna stabilizzazione”.

E’ quanto segnalano un gruppo di Lsu Amministrativi del Comune di Manfredonia a StatoQuotidiano, attraverso una nota.

I lavoratori socialmente utili utilizzati dal Comune di Manfredonia sono attualmente 143

Si ricorda come i lavoratori socialmente utili utilizzati dal Comune di Manfredonia sono attualmente 143, dislocati in vari Settori e Servizi Comunali di cui 70 Amministrativi.

“I L.S.U. sono utilizzati a costo zero dall’amministrazione Comunale dal lontano 1995, percependo un sussidio I.N.P.S. di disoccupazione che dopo 24 anni di lavoro ammonta a € 592,97 lordi”, evidenziano in una nota. “I contributi sono solo figurativi pertanto non danno diritto alla pensione se non a quella sociale, perchè la nostra figura occupazionale è di DISOCCUPATI, nonostante lavoriamo 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali”.

All’ interno degli uffici Comunali non c’è differenza tra i dipendenti e i l.s.u. in quanto gli stessi ricoprono mansioni pari ai dipendenti

“All’ interno degli uffici Comunali non c’è differenza tra i dipendenti e i l.s.u. in quanto gli stessi ricoprono mansioni pari ai dipendenti. Nel corso di questi 24 anni sono andati in pensione oltre 200 dipendenti senza assumerne altri, sopperendo l.s.u. questa carenza di personale”, evidenziano nella nota

“Siamo preoccupati del nostro futuro, infatti chiediamo l’ attenzione e l’interessamento degli amministratori Comunali della nostra situazione. Per tutto ciò urge un intervento concreto da parte degli amministratori Comunali per evitare che 143 famiglie si trovino per strada”, concludono.

