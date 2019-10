Manfredonia. Mogli pescatori “I nostri mariti devono lavorare, non sono criminali” (VIDEO)

Manfredonia, 11 ottobre 2019. Terminata la manifestazione di protesta dei pescatori del compartimento marittimo di Manfredonia.

Il sit – in segue le altre manifestazioni pacifiche svoltesi a Termoli e a Bari.

Alla base delle rimostranze la volontà di conseguire “norme più appropriate per la piccola pesca che tocca le coste dell’Adriatico, in quanto l’attuale regolamento non solo è più adatto per le pratiche portate avanti nel nord Europa, ma soprattutto costringe i pescatori a una lunga burocrazia“.

“Vogliamo lavorare”, “Lo Stato ci sta uccidendo“: così durante lo stato di agitazione a Bari.

“I pescatori di Manfredonia sono per la difesa del mare”, aveva detto a StatoQuotidiano il sig. Antonio Varrecchia, operatore del comparto pesca di Manfredonia. “La manifestazione di Bari è stata finalizzata alla tutela di un settore trainante che comporta circa 40 milioni di euro di pescato. Parliamo di un prodotto che, commercializzato, puo’ avere il triplo del valore”.

“Stiamo parlando di circa 190 imbarcazioni attive, oltre l’indotto non calcolato”, ha detto inoltre Varrecchia. “Pertanto, se volete che questa economia debba cessare, con conseguenze per l’intera città sipontina, dovete dirlo chiaramente”.

La lettera a StatoQuotidiano di una moglie di un pescatore “Sig. Ministro, mi spiace constatare che, al contrario di quanto ci aspettassimo, non abbia saputo o voluto dare seguito alla nostra richiesta di un incontro con Lei. Confidavo in una “figlia della terra”, in chi, come noi, sa cosa vuol dire combattere ogni giorno per portare il pane a casa, divincolandosi tra miriadi di assurdi regolamenti. Avevamo scelto Lei, con fiducia, come unico interlocutore che avrebbe saputo, ne ero certa, rappresentarci di fronte a quello che noi, oggi, vediamo come nemico… despota. Ma alla nostra richiesta di un confronto diretto Lei ha interposto un tempo di 3 settimane: un tempo che cozza con la contingenza della situazione. Abbiamo investito il nostro futuro in un lavoro che non ci viene concesso di svolgere. I nostri strumenti sono ormai”vuoti a perdere”, un antico mestiere sacrificato sull’altare della globalizzazione. I nostri equipaggi nulla hanno a che vedere con le grandi navi fabbrica, e non possono essere regolamentate alla stessa stregua, e non c’è da meravigliarsi se poi questi regolamenti vengono infranti perché fanno parte di un grande teatro dell’assurdo in cui il pescatore, viene istigato alle violazioni degli stessi per “sopravvivenza”. Che sia chiaro: il pescatore non sceglie di delinquere. Sceglie di far sopravvivere la propria azienda, la propria famiglia. È paradossale che, per poter lavorare, egli sia assimilato a chi delinque. Sa che chi guida sotto l’effeto di stupefacenti viene comminata una sanzione di 1.500 euro? Ad un pescatore che tarda a comunicare le proprie manovre 2.000.

Furto…punibile con ammenda da 154 a 516…rete della maglia inadeguata quanto… 8.000? Contrabbandare tabacco fino a 10kg non è reato penale… fare il pescatore si… Si, sig ministro: ha ben capito. Siamo ormai in ostaggio di una comunità che non ci rispetta e non ci incoraggia al lavoro. Delinquere, a questo punto, è diventato meno pericoloso e più remunerativo. Ma noi siamo nati per lavorare, e non farete di noi dei ladri. Perdoni un amaro e personale sfogo dalla moglie di un pescatore”.