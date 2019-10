Manfredonia, pescatori in piazza “Dovete ascoltarci”

Manfredonia, 11 ottobre 2019. In corso la manifestazione di protesta dei pescatori del compartimento marittimo di Manfredonia.

Il sit – in segue le altre manifestazioni pacifiche svoltesi a Termoli e a Bari.

Alla base delle rimostranze la volontà di conseguire “norme più appropriate per la piccola pesca che tocca le coste dell’Adriatico, in quanto l’attuale regolamento non solo è più adatto per le pratiche portate avanti nel nord Europa, ma soprattutto costringe i pescatori a una lunga burocrazia“.