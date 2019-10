Metta in lacrime “Giuro davanti alla Madonna di Ripalta: non esiste nulla” (VD)

Cerignola, 11 ottobre 2019. “In 4 anni non ho fatto nulla di illiceto, nulla di illegale, nulla di scrorretto. Non devo vedere più (nomi figli,ndr) se quello che dico non è vero“.

Così il sindaco di Cerignola, Franco Metta, in seguito alla notizia dello scioglimento del Consiglio comunale della città ofantina, per infiltrazioni della criminalità organizzata, come stabilito ieri dal Consiglio dei Ministri a Roma.

“Il terzo giuramento che vi faccio è che, sia tra 18 mesi che prima, io, la mia Amministrazione, se non potrò essere io personalmente, torneremo e alzeremo la città che avevamo rialzato”.

