Panni laboratorio di Italia in Comune, kermesse politica con i sindaci

Sarà inaugurata stasera la nuova sede della segreteria cittadina di ‘Italia in Comune’ alla presenza dei rappresentanti locali, provinciali e regionali del partito. “Nel corso dell’incontro- comunica la segreteria del partito- volto a rimarcare l’importanza del civismo nel panorama politico di Capitanata e regionale, si affronteranno importanti argomenti tra cui l’attuale situazione al Comune di Foggia e le prospettive per le imminenti elezioni regionali del 2020”. Il tema dei servizi sociali a Foggia, il centro Palmisano, la commissione d’inchiesta ottenuta dall’opposizione, firmata dal presidente del consiglio comunale Iaccarrino e in attesa di passare per il prossimo consiglio comunale. Fin qui l’amministrazione. Ma l’inaugurazione di stasera apre, sostanzialmente, la campagna per le regionali 2020.

“L’evento sarà l’occasione – prosegue la nota- per annunciare e presentare la manifestazione con sindaci e amministratori della Puglia aderenti a Italia in Comune che si terrà a Panni il prossimo 27 ottobre”.

Fervono i preparativi nella cittadina dei Monti Dauni, il sindaco Pasquale Ciruolo ha presentato sui social la grande tensostruttura (in foto) che ospiterà l’incontro. “Guardiamo anche al prossimo congresso regionale del partito”, dice Marcello Sciagura, che con Rosario Cusmai – coordinatore regionale di ‘Italia In Comune’e consigliere comunale di Foggia- ha aderito al movimento di Pizzarotti. Durante l’ultima campagna per le europee, il sindaco di Parma è stato ospite a Foggia per sostenere la candidatura all’Europarlamento di Michele Abbaticchio.

Panni, probabilmente, non ha mai visto tanti ospiti in un periodo che non sia estivo. La scelta del paese perché, spiega Cusmai “è il simbolo di un comune in difficoltà: spopolamento, difficoltà a raggiungerlo, pochi investimenti per rilanciare il lavoro, su 8mila comuni italiani il 70-80% sono piccoli comuni, noi vogliamo accendere i riflettori su questo paese”.

Alle europee il partito in Puglia ha ottenuto l’8%, a livello nazionale, come conferma Cusmai, “si discute di possibili approdi di pentastellati, delusi, tra le loro fila”.

Il 27 ottobre si parlerà di “scuola dei sindaci”, ecomafia, sanità. Fra gli ospiti Dario Vassallo, fratello di Angelo ucciso nel 2010, Alessio Pascucci, coordinatore nazionale dei civici, Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva. Almeno 40 fra primi cittadini di Puglia e di altre regioni. La kermesse si svolgerà con intervalli di musica e cultura. Il civismo e le liste civiche al centro della discussione, nella loro cornice nazionale, e in previsione delle prossime elezioni. Dal 2015 i civici sono al fianco del centrosinistra nelle elezioni amministrative e politiche pugliesi. Cusmai spiega: “Siamo un movimento di civismo organizzato contro populismi e sovranismi”, per distinguerlo dalla “riconquista” di cui parla il centrodestra. Verso le regionali del 2020, Italia in Comune di Capitanata sta discutendo i nome degli 8 candidati.

RedazioneStatoQuotidiano