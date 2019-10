Piero Russo “StatoQuotidiano è una mosca bianca, come il suo direttore/editore”

“È un periodo difficile per l’informazione, soprattutto quella locale. Editori improvvisati, social media che tentano di insinuarsi nel panorama dell’informazione e troppo spesso ci riescono, pressapochismo, sedicenti giornalisti ma in realtà dopolavoristi, lettori non più abituati a leggere, a carpire la differenza tra notizie giornalistiche (frutto di un duro lavoro per garantirne l’esattezza) e bufale.

Stato Quotidiano è una mosca bianca, come lo è il suo direttore/editore. Giuseppe è prima di tutto una persona educata, conosce bene il suo mestiere e dopo lunghi anni di gavetta, fatti di oneri e onori, sforna quotidianamente un prodotto editoriale di cui ci si può fidare. Certo, perché è questo che manca all’informazione fai da te, la fiducia nella certezza della notizia.

Aveva iniziato in maniera diversa da molti di noi: per lui Stato Quotidiano non è mai stato un giocattolo, ha confezionato un brand lungimirante e senza confini. Definirlo un organo d’informazione di Manfredonia è altamente restrittivo, perché Stato va oltre, sa fare notizia ed opinione, de Filippo sa quando valorizzare un evento, un personaggio o un’iniziativa, ma sa anche usare il bastone, quando è necessario.

Penso che Stato meriti il meglio, anche perché la crisi non è solo quella dell’informazione, ma è globale e mantenere in vita per dieci anni un’azienda che produce beni immateriali, in Italia è difficile.

Un compleanno da ricordare, che più che un traguardo sono certo sarà un bel trampolino per un lungo periodo basato sull’informazione. Quella buona”.

A cura di Piero Russo, giornalista professionista