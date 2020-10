Coronavirus, domani chiuso a Candela istituto Giovanni Paolo II per sanificazione

“Sto per emettere ordinanza sindacale di chiusura del plesso scolastico “Papa G.Paolo II” per la giornata di domani 12 ottobre 2020, per effettuare interventi straordinari di sanificazione dei locali. In questo periodo di massima allerta, così come già fatto in precedenza, occorre evitare ogni possibile occasione di contagio e garantire la sicurezza dei nostri ragazzi. Mi raccomando di non creare inutili allarmismi, dimostriamo ancora una volta di essere una comunità unita e responsabile”.

Così il sindaco di Candela e presidente della Provincia Nicola Gatta sulla sua bacheca facebook.