COVID, oggi 95 positivi nel Foggiano. +2 a Manfredonia (MAPPA)

Foggia, 11 ottobre 2020. Altri 2 positivi Covid_19 nell’area geografica di Manfredonia. Il dato fa riferimento ad oggi. Per i totali: Manfredonia resta sotto la fascia over51 casi, dunque nella fascia 21-50 attuali positivi.

POLICLINICO RIUNITI (OO.RR. FOGGIA – COLONNELLO D’AVANZO). Tra dimessi e ricoveri, 7 assistiti in rianimazione; ieri è stata ricoverata una ragazza positiva del 1992 nata ad Andria. Complessivamente, nel policlinico resta un più 70 ricoverati (tra rianimazione, malattie infettive, pneumologia).

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 09.10.2020

Foggia, Orta Nova, San Giovanni Rotondo: fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia, Ascoli Satriano, Lucera, Cerignola, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Ordona, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Torremaggiore, fascia 11 – 20 casi ” ”

Lesina fascia 6-10 casi ” “

Nella fascia 1-5 positivi: Zapponeta, Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Rignano Garganico, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Carlantino, Motta Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, Troia, Chieuti, Rocchetta Sant’Antonio, Castelluccio Valmaggiore, Panni, Monteleone di Puglia, Accadia, Sant’Agata di Puglia.

Bollettino epidemiologico regionale, 11 ottobre 2020. Sono stati registrati 3.887 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 212 casi positivi: 71 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 26 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 453.950 test. 5.097 sono i pazienti guariti. 3.807 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9512, così suddivisi: 3.789 nella Provincia di Bari; 872 nella Provincia di Bat; 803 nella Provincia di Brindisi; 2.363 nella Provincia di Foggia; 889 nella Provincia di Lecce; 723 nella Provincia di Taranto; 71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database); 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.