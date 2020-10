Debutto con vittoria, parte bene il Foggia di Marchionni (Fotogallery)

Foggia, 11 ottobre 2020. Buona partenza per il Foggia del neo mister Marchionni, questa sera allo Zaccheria. Senza spettatori, è stato Cau a sedersi in panchina per i rossoneri, in attesa del tesseramento del nuovo allenatore.

Le reti: al 43′ del primo tempo Germinio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 72′ Dell’Agnello raddoppia su crossi di Di Masi.

Mercoledì prossima allo Zaccheria arriva il Bisceglie.

MISTER #Cau Pubblicato da Calcio Foggia 1920 su Domenica 11 ottobre 2020

fotogallery enzo maizzi – statoquotidiano foggia