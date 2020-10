Giro d’Italia, Vieste applaude Alex Dowsett. Milioni di telespettatori per il Gargano

Vieste, 11 ottobre 2020. “È un evento che ci darà molta rilevanza” Queste le parole del sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti riguardo al Giro d’Italia che proprio ieri ha fatto tappa di arrivo nella cittadina garganica, incoronando l’inglese Alex Dowsett. Un percorso di 200 km partito da Giovinazzo, che ha toccato, dal novantesimo chilometro, la città di Manfredonia, per poi salire a Monte Sant’Angelo e scendere a Mattinata, proseguendo infine verso Vieste attraverso la spettacolare litoranea immersa nei pini. Per l’assessore regionale Raffaele Piemontese, le due tappe del Giro d’Italia in Puglia sono state un importante investimento da parte della Regione Puglia per valorizzare il territorio, ad ampio raggio di visibilità. Infatti, sono state centinaia le emittenti televisive, da tutto il mondo, che hanno trasmesso il Giro d’Italia, con milioni di telespettatori collegati.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola