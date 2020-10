Pareggio al fotofinish del Manfredonia a San Severo: 3-3 (VIDEO)

Manfredonia, 11 ottobre 2020. Una partita ricca di emozioni, quella che si è disputata oggi al Ricciardelli di San Severo, con contendenti, da una parte il l’Alto Tavoliere San Severo di Mr Criscuolo e dall’altra il Manfredonia Calcio 1932 di Mr Rufini, ancora in tribuna tra i suoi ex tifosi.

Parte bene il Manfredonia, con Pasquale Trotta che tenta subito una conclusione a giro al quale non riesce ad imprimere il giusto effetto. Ma il San Severo non sta a guardare con i primi tiri a rete di Calvanico e D’Ambrosio al 5° ed al 7°. Vi è un uomo a terra al limite dell’area di rigore ospite che si tocca il flessore, si tratta del capitano Pasquale Trotta che viene sostituito prontamente da De Nittis. Al 16°, ci prova Partipilo con un calcio di punizione che sfiora la trasferta ad impensierire l’estremo difensore ospite.

E quanto meno te l’aspetti, il il San Severo a passare in vantaggio al 20° con Lamatrice che su rimpallo in area di rigore trafigge Leuci. Passano solo due minuti ed è Demba, al 22° a siglare il 2 a 0 per il San Severo, approfittando di un rimpallo, al limite dell’area di rigore, con facile conclusione e realizzazione della seconda rete. E’ ancora il San Severo a rendersi pericoloso con il migliore in campo, Nicodemo, classe 2001, che semina il panico nella difesa bianco celeste ed impegna di pugni Leuci, al 36°. Il pallino del gioco torna nelle mani del Manfredonia e sale in cattedra Nino Morra, alla sua seconda rete in campionato che al 40°, riceve palla sul lato sinistro del terreno di gioco, un paio di dribbling, entra in area, finta e diagonale imprendibile, con il goal che accorcia momentaneamente le distanze.

Si rientra in campo per la seconda frazione di gioco, con un Manfredonia sempre molto propositivo che esprime con continuità e ritmo i concetti di gioco infusi dal suo mister, con alcune conclusioni pericolose e quando meno te l’aspetti, al 22° s.t., il direttore di gara decreta un calcio di rigore dubbio in favore del San Severo, per un presunto fallo di mano, realizzato dall’ottimo Nicodemo.

Non si perde d’animo il Manfredonia, con diversi tentativi a rete sventati da De Luca, facilitato anche da qualche imprecisione di troppo. Al 33° ci prova D’Angelo a segnare, con un tocco di tacco, respinto a piedi uniti dal portiere locale. Al 35°, cross di Coronese per De Nittis che si fa prendere dalla foga e calcia di poco al lato. Al 42°, colpo di testa di Matteo Colangione con la palla che si stampa sulla traversa ma il goal è nell’aria. Passa qualche minuti e ci pensa D’Angelo con un tiro dalla distanza ad impensierire il portiere che è costretto a rinviare in angolo. Al 44°, spiovente in area, nella quale si era posizionato Colagione che accorcia ulteriormente le distanze per il 3 a 2.

Forcing finale del Manfredonia durante i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, tutti in avanti ad attaccare a testa bassa per raggiungere il pareggio con Leuci che, intuitivamente, lascia la propria porta sguarnita, si porta all’interno dell’area di rigore avversaria, intercetta con il petto il pallone spingendolo “di corpo” in rete per il meritato pareggio del 3 a 3, con conseguente triplice fischio finale a mettere fine alle velleità.

Un buon Manfredonia, nonostante, la defezione fisica del capitano nei minuti iniziali della gara che con il pareggio di oggi, continua nella sua serie positiva, conseguendo nell’ostico campo dell’Alto Tavoliere un pareggio, prezioso, per come era stata l’evoluzione della gara.

Antonio Castriotta

TABELLINI:

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO: DE LUCA, DI FRAIA, BATTIMELLI, GUGLIELMI. VISANI, DEMBA, GUIDA LAMATRICE, GALVANICO, NICODEMO, D’AMBROSIO (GRAZIOSO), D’AMBROSIO, GUIDA (LOSETO G), NICODEMO, DE VIVO, ROMANO.

A DISP: MEROLA, ANZALONE, CAKONI, PALERMO, FELTRE, TOMACCIO, NIRO, VILLANI, BISOGNO.

ALL: Vincenzo Crisciuolo

MANFREDONIA CALCIO 1932: LEUCI, RUBINO, D’ANGELO, PARTIPILO, CIUFFREDA (Prota), COLANGIONE, TROTTA (de Nittis), CICERELLI (Stoppiello), MORRA C., MORRA A (Burdo), CORONESE (DEL FUOCO).

A DISP: VITULANO, CIUFFREDA, DEL FUOCO, OLIVIERI, SANTOS, DE FILIPPO, MORRA A. STOPPIELLO, DE NITTIS.

ALL: Danilo Rufini

RETI: P.T.: 20° Lamatrice (ATS); 22°Demba (ATS); 40 (MORRA C.)

RETI S.T.: 44°Colangione ( MANFREDONIA), 48°(Leuci)

REC: 1°PT; ST 5°;

Ammoniti: Di Fraia, Lamatrice;

ARBITRO: D’ORONZO DI BARLETTA; AA1 E AA2 MAFFIONI E RUTGLIANI DI MOLFETTA