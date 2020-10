Ricoverato a Casa Sollievo, non ce l’ha fatta il soccorritore del 118

“Non ce l’ha fatta il collega soccorritore del 118, Matteo Pompilio, ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo”. Ne dà notizia il gruppo “Noi soccorritori italiani”.

Matteo, autista-soccorritore nella postazione di Bovino, era risultato positivo dall’analisi delle secrezioni polmonari, dopo l’esito negativo di ben quattro tamponi. La terapia alla quale era stato sottoposto non aveva dato un esito confortante. Nelle ultime ore le condizioni del collega Matteo sono peggiorate fino al decesso. “L’intero mondo dell’emergenza-urgenza è in lutto per il collega, stroncato dal virus che in tanti prendono ancora sottogamba”.

Tante le manifestazioni di cordoglio sulla sua pagina facebook, di familiari, amici e colleghi. Un suo collega del posto lo ricorda così: “È stato colui con cui ho fatto il mio primo turno sull’ambulanza, che mi ha aiutato nei primi passi, ma lui per me non era solo un collega, era un amico, uno zio acquisito, Matteo era uno di quelle persone che se avevi un problema ti aiutava senza se e senza ma! Era, come lo chiamano i nipoti, il gigante buono”.

Le esequie si svolgeranno lunedì presso la chiesa di S. Giovanni Battista.