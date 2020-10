Splendido: “In Regione daremo filo da torcere a Emiliano”

Foggia, 11 ottobre 2020. Cena foggiana per il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido con i candidati della lista salviniana che in Capitanata ha raccolto oltre 27 mila preferenze, pari all’11,05%. “La squadra per me è tutto – ha detto Splendido- ci ha fatto vincere e continuerà a renderci sempre più forti. Abbiamo eletto 4 consiglieri regionali, poco per essere stata la prima volta della Lega in Puglia. In questi giorni incontrerò tutti i segretari cittadini della provincia di Foggia per ringraziarli del lavoro svolto e per indicare loro la linea che intenderà percorrere il partito in Regione. Nei prossimi cinque anni di legislatura ci faremo sentire dal governatore Emiliano. La Lega non cederà d’un passo nel dare la propria linea. Più libertà economica, più sviluppo, più ordine pubblico e sociale, meno burocrazia e meno tasse anche in Puglia”.

Il coordinatore provinciale Daniele Cusmai ha dichiarato: “L’obiettivo, come detto da Salvini, sarà quello di radicare il partito nel territorio con il coinvolgimento di nuove forze sociali. Professionisti ed imprenditori saranno coinvolti nel nostro progetto. Il prossimo anno si voterà a Cerignola e Manfredonia, e in altri comuni più piccoli della provincia di Foggia, e la Lega sarà aperta a tutti coloro che condivideranno i valori e le idee programmatiche leghiste. Vincere per cambiare l’Italia, l’obiettivo finale che riguarderà anche la Capitanata”.