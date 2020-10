“La Società Civile”. Lucia Aprile: da “Foggia Non si Lega” un “comitato di cittadini”

Foggia, 11 ottobre 2020. Nei giorni scorsi una gruppo social sorto in modo spontaneo “Foggia Non si Lega” ha raccolto quasi 5000 iscritti. Da quell’iniziativa nata per caso è venuta l’idea di dare vita ad un comitato cittadino che, al di là della contingenza legata alle note vicende che hanno visto il nostro primo cittadino come protagonista, si prefiggesse di dare seguito alle lamentele e segnalazioni dei cittadini con azioni mirate che diventassero uno stimolo per l’Amministrazione a seguire meglio e con più incisività la vita della nostra città con le sue innumerevoli criticità.

Di qui nasce “La Società Civile”, come Comitato di Cittadini che hanno a cuore il benessere della Città di Foggia e che intendono lavorare per segnalare e magari affrontare insieme con l’Amministrazione tutte le criticità che hanno portato la nostra Città a frequentare le classifiche di vivibilità troppo spesso nella parte più bassa.

“La Società Civile” è dunque un comitato civico di cittadinanza attiva, apartitico, che punta alla partecipazione democratica, a coadiuvare l’attività amministrativa ed a proporre iniziative politiche, civiche e sociali nella nostra Foggia.

Il nome scelto oltre a richiamare all’aggregazione dei cittadini per la realizzazione del progresso materiale e spirituale della nostra società (dovere del cittadino secondo l’Art. 4 della Costituzione), punta alla “liberazione” della parola stessa “Società” che purtroppo nella nostra città è ostaggio della malavita. Riprendiamocela come comunità per restituirne finalmente un indirizzo civile.

“La Società Civile” non nasce come elemento di contrapposizione ai partiti politici ma come valore aggiunto. Troppo spesso la politica dimentica che una città cresce se cresce il benessere e la soddisfazione dei cittadini.

Pertanto “La Società Civile” intende riportare la voce dei Cittadini al centro del dibattito politico ed intende farsi sentire tutte le volte che sarà necessario su ogni argomento che, se ben affrontato, potrà riportare l’attenzione della politica al troppo spesso dimenticato bene comune. Ringraziandovi fin d’ora per la diffusione porgiamo cordiali saluti. (Nota stampa, 11/10/2020)