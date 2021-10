Assunzioni a San Marco in Lamis: si selezionano sette unità professionali

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 11 ottobre 2021. Il comune di San Marco in Lamis ha bandito un concorso per selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato full time, di personale con profilo “D” posizione economica D1 Ccnl personale comparto regioni e autonomie locali per il profilo professionale di “Assistente Sociale“, Operatore Amministrativo Specializzato e Tecnico per l’inserimento socio- lavorativo da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis per l’attuazione del progetto di cui al PON inclusione 2014-2020 avviso n. 1/2019 PaIS e Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, così come di seguito meglio dettagliato:

5 (cinque) assistenti sociali tempo pieno;

2 (due) amministrativi tempo pieno, di cui 1 tecnico per l’inserimento lavorativo.

Per ulteriori informazioni, vedere la seguente pagina: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/27