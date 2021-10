Carcere di Foggia, arriva la sottosegretaria alla giustizia Macina (Foto)

Statoquotidiano.it, Foggia, 11 ottobre 2021. Arriva nel capoluogo dauno Anna Macina. La Sottosegretaria alla Giustizia fa visita al carcere di Foggia: si tratta della seconda visita in Puglia, dopo quella avvenuta nella struttura di Brindisi lo scorso 10 settembre, rientra in una serie di incontri già programmati dalla Sottosegretaria M5S Macina.

La Sottosegretaria alla Giustizia possiede anche la delega al trattamento dei detenuti, quindi pone l’attenzione anche sulla realtà del carcere di Foggia, a pochi giorni dalla lettera scritta al Prefetto da parte del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il Sappe, nella quale si denunciava il sovraffollamento della struttura, una situazione al collasso, che attualmente vede la presenza di 550 detenuti su 360 posti.

Anna Macina, in visita a Foggia, sulla questione sovraffollamento carceri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa:

“È necessario dare un segnale, il segnale è la presenza dello Stato. Questa visita ha lo scopo di conoscere, verificare e alla fine saranno fatte tutte le valutazioni del caso. Bisogna tener conto delle esigenze sia di chi lavora che di chi sta scontando una pena. Lo scopo è proprio quello di capire quali sono le criticità e sostanzialmente lavorare per risolverle. Il problema dell’ampliamento dell’organico è sempre correlato alle piante, questione posta costantemente che è all’attenzione del Governo. Siamo molto attenti al trattamento dei detenuti e c’è una grande volontà di attenzionare queste situazioni.”

Chi è Anna Macina

Anna Macina è un avvocato civilista. Dal 21 giugno 2018 fa parte della I Commissione affari costituzionali della presidenza del Consiglio degli Interni. Dal 18 aprile 2018 fa parte della Giunta per il regolamento. Candidata sindaco con la lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali del 2015 a Erchie, ottiene 447 voti, risultato che non le permette di far parte del Consiglio comunale. Alle elezioni del 2018 è eletta deputata con il maggioritario nel collegio uninominale di Brindisi. Il 26 febbraio 2021 viene nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia nel Governo Draghi.

Fotogallery Enzo Maizzi