STATOQUOTIDIANO.IT, Bari 11 ottobre 2021. Sì a maggioranza della terza commissione del Consiglio regionale della Puglia (sanità e servizi sociali, presidente Mauro Vizzino), al disegno di legge che modifica la recente legge regionale 18/2021 sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi.

Prevede la rimozione del requisito della residenza in Puglia da almeno tre anni, richiesto ai candidati a borse di studio per corsi di specializzazione medica.

La Corte Costituzionale ha più volte considerato la sola localizzazione territoriale in contrasto col principio di eguaglianza sancito all’art. 3. Non va ostacolata la libera circolazione delle persone tra le Regioni, né si può limitare il diritto al lavoro in ogni parte del territorio nazionale ed escludere quanti intendano trasferirsi in Puglia una volta ottenuto la borsa di studio. Peraltro, a perseguire l’obiettivo di mantenere i medici specializzati nel servizio sanitario regionale provvede l’art. 2, comma 2 della stessa legge 18.

Le difficoltà di accesso e permanenza nel CUP del Salento di soggetti fragili e disabili sono state affrontate in un’audizione sollecitata dal consigliere Paride Mazzotta. Pazienti interessati lamentano d’essere costretti ad attese disagevoli per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici presso i centri di prenotazione. Il problema dei fragili e diversamente abili è noto e considerato dalla direzione dell’Asl Lecce, che ha già attivato modalità alternative all’accesso fisico agli sportelli (nel Leccese sono attive diciotto sedi territoriali per le prenotazioni). Sono attivi Cup telefonici, funziona il portale Pugliasalute (70mila prenotazioni a giugno), operano le farmacie (oltre 66mila prestazioni nello stesso mese). Altre iniziative saranno messe in atto, anche per incentivare l’informazione dei cittadini sulle prenotazioni a distanza. Nei CUP sono previsti e saranno incrementati percorsi tagliacoda e preferenziali riservati ai fragili ed ai disabili.

Nella seduta, il Dipartimento salute (presente anche l’assessore regionale Lopalco ha risposto alle osservazioni e richieste dei sei OPI, gli Ordini delle professioni infermieristiche, sulle criticità riscontrate nei provvedimenti e regolamenti regionali, che a parere degli infermieri non distinguono tra professionalità sanitarie, sociali e riabilitative, nei turni di servizio nelle strutture della salute mentale.

L’ultima deliberazione della Giunta regionale in materia si è limitata ad aggiornare le tariffe

per il personale non medico, ma non ha modificato nulla rispetto ai regolamenti in vigore, nei quali effettivamente non si specifica quanti infermieri, educatori professionali e tecnici della riabilitazione debbano risultare in servizio, questo per lasciare flessibilità alle strutture secondo le rispettive esigenze. Il tema sarà affrontato in sede di verifica – già in programma – del regolamento regionale della salute psichiatrica.

Su proposta del consigliere Marco Galante, verranno richiesti all’Amministrazione sanitaria pubblica report specifici in materia di assistenza psichiatrica, da proporre in successive audizioni.

Cardiochirurgia a Foggia: una sala operatoria cardiochirurgia ibrida sarà attiva negli Ospedali Riuniti tra otto mesi e mezzo – ma si conta di essere pronti in sei – opereranno contemporaneamente cardiologia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica. È il cronoprogramma fissato dal direttore generale dell’azienda ospedaliera dauna Vitangelo Universitaria, nell’audizione in terza commissione, promossa dal consigliere regionale Sergio Clemente.

L’attivazione è un processo molto articolato, ha fatto presente Dattoli e vede la cardiochirurgia strettamente connessa ad altre discipline, figure professionali, apparati e strumenti. Tutto è stato messo in moto: acquistate attrezzature avveniristiche, potenziati gli organici. Il 1 gennaio entrerà in servizio un primario, altri sette saranno “arruolati” successivamente. Sarà una struttura a direzione universitaria, affidata al prof. Paparella e ad un associato, per aspirare ad ottenere a Foggia la scuola di specializzazione in cardiochirurgia. L’obiettivo è di attivare tutto insieme: pronti partire nella primavera-estate 2022 con la cardiochirurgia integrata e complessa a Foggia.

Si va nella direzione giusta, ha osservato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. C’è la possibilità di rilanciare il settore in Puglia e di ridurre la mobilità verso altre regioni.

La terza commissione ha espresso parere favorevole alla petizione presentata da un cittadino, Giuseppe Mastronuzzi, sul piano dei servizi sociali essenziali nella pandemia. (fel)