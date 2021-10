Focolaio di 50 positivi dopo viaggi in Puglia e Croazia: alcuni gravi in ospedale

Pistoia, 11/10/2021 – (ilmessaggero) I viaggi e il focolaio di contagi Covid: individuato nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, un boom di positivi, con alcuni ricoverati in ospedale anche in condizioni critiche. Sembra che a far scoppiare i contagi, come scrive oggi La Nazione e Il Tirreno sulle pagine locali, siano stati i rientri di alcune persone da due viaggi. Le gite incriminate sarebbero avvenute in Croazia e in Puglia.

Una situazione che ha indotto il sindaco, Luca Marmo, a sollecitare la popolazione al massimo rispetto delle indicazioni: indossare la mascherina all’interno dei locali e anche fuori quando la distanza tra le persone si riduce e a praticare l’igiene delle mani con meticolosità. Il sindaco parla di «situazione numericamente preoccupante», aggiungendo che al momento le persone risultate positive ai test «sono circa una cinquantina» e che «nell’ultima settimana se ne sono prodotte 36, di cui 11 l’altro ieri, queste ultime tutte concentrate in una struttura alberghiera e questo ovviamente mi fa dire che la situazione è tendenzialmente sotto controllo». «Ci sono anche ricoverati all’ospedale – aggiunge il sindaco -, a mia conoscenza qualcuno in condizioni un po’ più critiche, però nessuno di questi risulterebbe in condizioni tali da destare particolari preoccupazioni in questo momento».