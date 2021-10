Manfredonia, Bilancio consolidato: debiti per 78.962.217,66 euro

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 11 ottobre 2021. “Il totale dei debiti del gruppo si è incrementato di € 6.538.961,98 attestandosi ad € 78.962.217,66 (..)“.

E’ quanto emerge dalla delibera della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, “Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 (…)”.

GESTIONE OPERATIVA.

“Il conto economico consolidato 2020 evidenzia componenti positivi della gestione complessivamente attestati al valore di Euro 55.297406,28 milioni, con una crescita rispetto ai valori dell’esercizio precedente di Euro 489.702,53. Tali risultati sono principalmente riferibili ai ricavi e proventi del nostro ente per € 54.188.904,84 integrati delle risultanze rivenienti dalla gestione Organismi e Società partecipate per complessivi Euro 1.108.501,44“.

“A riguardo si evidenzia che Tali risultati hanno permesso la copertura dei componenti negativi della gestione tipica pari ad € 45.544.867,48 determinando un margine positivo di Euro 9.752.538,80 (A-B). Come si evince dalla tabella precedentemente riportata la gestione operativa del gruppo migliora fortemente la propria redditività operativa.

Gestione finanziaria La gestione finanziaria ha contribuito al risultato della gestione per Euro -1.793.158,41, evidenziato dalla differenza tra proventi ed oneri finanziari di gruppo (totale C)”.

“A riguardo, un contributo rilevante al risultato consolidato è stato offerto dalla capogruppo che chiude con un perdita di € -1.763.327,88”.

Rettifiche di valore

“Le rettifiche di valore, per effetto delle rivalutazioni e svalutazioni del valore degli asset

patrimoniali operate nel corso del 2020, si attestano a complessive Euro 356.243,20 (totale D) e sono esclusivamente riferibili alla gestione della capogruppo.

Proventi ed Oneri straordinari

Come è noto, il contributo della gestione straordinaria al risultato consolidato dell’esercizio

2020, è misurato dal totale della sezione “E) Proventi ed oneri straordinari” del conto

Economico, per Euro 1.323.405,63. A riguardo si evidenzia che tale saldo è riconducibile esclusivamente alla gestione interna del nostro Ente, come già evidenziato in sede di approvazione del Rendiconto 2020. Nonostante la redditività della gestione straordinaria si peggiorata l’apporto della stessa alla redditività totale rimane molto positiva.

Marginalità e Risultato d’esercizio

La gestione consolidata 2020 chiude con un utile di Euro 8.619.151,80 e registra una

variazione positiva rispetto all’esercizio precedente per effetto principalmente della forte

redditività della capogruppo.

Di seguito si riportano gli utili delle singole componenti del gruppo amministrazione pubblica di

Manfredonia:

1) capogruppo :€ 8.530.664,71

2) Ase spa: € 84.406,00

3) Consorzio Asi: € 4.075,40

4) Teatro pubblico pugliese: € 5,69

