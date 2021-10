Marasco “Fogna di Manfredonia non arriva al depuratore per lavori, dove finisce?”

Manfredonia (Foggia), 11/10/2021 – “Oggi pomeriggio la pattuglia di servizio dei volontari Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS di Manfredonia, controllo del territorio, nelle Paludi Frattarolo Riserva Naturale Statale di popolamento animali, anche per verificare la presenza di bracconieri locali, con la scusa che sono cacciatori o altro, dopo ricontrollo della fuoriuscita delle acque reflue fognarie del depuratore di Manfredonia, ancora a secco, “mistero della FEDE” ed infine la sostituzione nella nuova tubazione del Lungomare del Sole a Siponto che porta al depuratore i liquami fognari, un dubbio: se per i lavori tutta la fogna di Manfredonia, non arriva al depuratore, dove finisce”.

Lo riporta Giuseppe Marasco Presidente presso Civilis euronews.