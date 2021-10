Produzione biogas, avviata la procedura per un impianto in agro di Foggia

Stato Quotidiano 11 ottobre 2021. Il settore “Assetto del territorio e ambiente” della Provincia di Foggia ha trasmesso ai Comuni di Foggia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Orta Nova, Troia, Lucera, Cerignola e alla ditta proponente, Sistemi Energetici Spa, la comunicazione di avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale per installare un impianto di produzione di biogas. Per la precisione si tratta di un impianto “di digestione anaerobica per la produzione di biogas, successivamente trattato per l’ottenimento di biometano avanzato della taglia di 500Smc/h”, in territorio comunale di Foggia.

L’ente di Palazzo Dogana ha sollecitato i Comuni a trasmettere sul loro albo pretorio la comunicazione dato che la località Separone, individuata per l’impianto, confina con i suddetti territori. La centrale del biogas verrà installata su un sito che, allo stato attuale, presenta dei capannoni industriali in disuso.

La “Sistemi energetici spa”, con sede legale a Foggia, ha presentato a dicembre 2019 istanza alla Provincia per l’avvio del procedimento di valutazione ambientale per un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h. Successivamente, a seguito della “valutazione di competenza” dell’Arpa Puglia, ha provveduto ad aggiornare la documentazione. I progetti revisionati sono stati trasmessi all’ente di palazzo Dogana a luglio del 2021.

L’azienda nel progetto spiega che lavorerà con due linee distinte e separate, la prima tratterà esclusivamente sottoprodotti dell’agroindustria dell’agricoltura e della zootecnia, una seconda linea di produzione lavorerà esclusivamente per il recupero rifiuti, cioè la frazione organica del rifiuto solido urbano e i fanghi di depurazione provenienti dal trattamento delle acque reflue civili. In un capannone industriale avverrà lo scarico, lo stoccaggio e la movimentazione e, al suo interno, “la società ha deciso di creare dei compartimenti con muri a tutta altezza per avere delle aree di lavoro ben distinte e separate ed evitare che i sottoprodotti della linea 1 entrino in contatto con i rifiuti della linea 2”.

Distinta anche la sezione di “digestione anaerobica”- cioè la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi (in assenza di ossigeno) all’interno di strutture chiamate digestori- della linea 1 da quella della linea 2. Entrambi i digestori hanno 30 metri di diametro, 8 di altezza e sono interrati di 6 metri.

Per minimizzare le emissioni odorigene derivanti dall’attività svolta all’interno del capannone la società ha previsto anche un impianto di biofiltrazione e depurazione dell’aria del capannone. Sarà installata, inoltre, una torcia di sicurezza in cui bruciare biogas in eccesso o in caso di malfunzionamento del sistema di depurazione del biogas.