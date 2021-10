Puglia, con la moto contro un muretto: muore ragazzo di 17 anni

Taranto, 11/10/2021 – (vocedimanduria) Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla Maruggio Sava. Il giovane savese rientrava da Maruggio on sella alla sua Yamaha 125 quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muretto a secco mentre la moto ha proseguito la corsa per un centinaio di metri prima di fermarsi nelle campagne.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 di Sava il cui personale ha fatto di tutto per rianimare il 17enne che è morto sul colpo nonostante indossasse il casco. I carabinieri della stazione di Sava ricostruiranno la dinamica mentre il magistrato di turno ha fatto trasferire il corpo nel cimitero di Sava. Si escluderebbe al momento il coinvolgimento di altri mezzi. (vocedimanduria)