Ragazza di 29 anni vola giù dal quarto piano e muore in pieno centro a Potenza

Potenza, 11/10/2021 – (corsera) L’assistente scolastica di 29 anni è precipitata dal quarto piano dopo un’accessa discussione con il convivente. Lui agli investigatori: «Non ce l’ho fatta ad afferrarla». Disposta l’autopsia Prima un’accesa discussione con il fidanzato, alle 2,30 di sabato le grida, le minaccia di farla finita. Poi la caduta giù dal quarto piano della mansarda dove vivevano in affitto, di fronte il parco dei Comuni, una zona residenziale di Potenza. Se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, saranno l’autopsia e le indagini dei carabinieri ad accertarlo.

La morte di Dora Lagreca, 29 anni, originaria di Arenabianca, frazione di Montesano della Morcellina (Salerno), ma da tempo residente a Potenza, resta avvolta nel mistero. Il procuratore di Potenza Francesco Curcio non si sbilancia: «Stiamo ancora indagando e non è il caso di fare alcuna ipotesi. Lavoriamo cercando di capire quello che è realmente successo in quelle ore». Domani ci sarà l’autopsia sul corpo della ragazza, da poco in servizio come assistente scolastica in un istituto di Tito, a pochi chilometri da Potenza. Il fidanzato Antonio Capasso, non è indagato. (corsera)