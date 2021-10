UniFg, Ministra Giustizia Cartabia incontra studenti

Statoquotidiano.it, Foggia, 11 ottobre 2021. Mercoledì 13 ottobre sarà ospite dell’Università di Foggia la Ministra della Giustizia Marta Cartabia. In occasione di un evento pensato interamente per gli studenti e moderato dalla prof.ssa Donatella Curtotti, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Unifg, la Ministra Cartabia e Tano Grasso saranno accolti all’interno dell’Aula Magna del Dipartimento di Economia “Valeria Spada” (Via Caggese, 1) alle ore 10.30.

L’appuntamento si inserisce all’interno del ciclo di incontri su mafia e antimafia organizzati dall’Università di Foggia e che stanno riscuotendo successo, raccogliendo attorno al delicato tema la comunità accademica e l’intera cittadinanza. In attesa di ricevere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Foggia il 25 ottobre, questo si configura come uno degli eventi che permettono all’Unifg di farsi portavoce di confronti importanti per il territorio.

“Siamo lieti e onorati di poter ospitare anche la Ministra Cartabia” – ha detto il Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone – “Stiamo lavorando duramente per renderci quanto più possibile portavoce di valori e temi che ora più che mai hanno un’importanza fondamentale. L’Università di Foggia può e deve essere una parte sana di questa terra così complessa, sapere che le istituzioni e lo stesso Presidente della Repubblica decidano ogni giorno di appoggiare la nostra sfida ed essere al nostro fianco per noi è fonte di orgoglio e stimolo a fare sempre più. Scegliamo ogni giorno di lavorare per far crescere il nostro territorio con e per i giovani che ci danno fiducia, continueremo a lavorare per i nostri studenti anche organizzando momenti di confronto come questo.”

All’evento sarà possibile accedere soltanto su prenotazione, compilando l’apposito modulo (per la cittadinanza) e giurisprudenza.unifg.it (per gli studenti). A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria l’ingresso sarà consentito ad un numero limitato di persone, l’evento sarà però trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook dell’Università di Foggia.

https://mag.unifg.it/it/agenda/la-ministra-della-giustizia-cartabia-ospite-dellunifg-un-dialogo-con-gli-studenti

https://forms.gle/5J4FTVoqRrsyV1vX6

Chi è Marta Cartabia

Classe 1963, sposata e madre di tre figli, laureata con lode in legge all’Università degli studi di Milano. Marta Cartabia è una giurista, di stampo cattolico – allieva del costituzionalista Valerio Onida – e prima presidente della Corte costituzionale dove ha trascorso 9 anni. Prima da giudice – nominata da Giorgio Napolitano nel 2011 a soli 48 anni, terza donna a far parte della Corte dal 1955 – poi da presidente, ruolo che ha ricoperto dal dicembre 2019 a settembre 2020.

Come prima donna a presiedere la Corte rimangono impresse le sue parole di allora: «Sì è rotto un vetro di cristallo. Ho l’onore di essere qui come apripista», discorso incisivo che fece capire subito la tempra di Cartabia. Approdata adesso al dicastero di via Arenula, Marta Cartabia ricopre un ruolo delicato nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Sulla giustizia, infatti, è naufragato il Conte II e si è arenata la trattativa del Conte Ter. Ora, quasi la maggioranza dei partiti che siedono nel nuovo governo Draghi, chiedono discontinuità sulle politiche portate avanti dall’ex Guardasigilli, l’esponente pentastellato Alfonso Bonafede.

Sul tavolo della neo ministra, infatti, ci sono dossier centrali: prescrizione, giustizia civile, tempi dei processi penali. Altro tema fondamentale all’ordine del giorno è la situazione delle carceri italiane, problematica a cui Marta Cartabia non è mai stata indifferente. Ritorna, infatti, alla mente quando nel 2018, come vicepresidente della Corte, aveva intrapreso il viaggio nelle carceri del Paese e ai detenuti di San Vittore aveva detto, com’è riportato in un articolo del Corriere della Sera:

“I vostri problemi mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita personale. Mi auguro che gli ideali della Costituzione possano fare compagnia a voi in questo vostro viaggio”. (Open.openonline)