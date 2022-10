Cerignola, spaventoso incidente: un ferito grave a Casa Sollievo

FOGGIA, 11/10/2022 – Spaventoso incidente stradale, questo pomeriggio, su via Melfi a Cerignola, quando due veicoli, per cause ancora da accertare, hanno violentemente impattato nei pressi del centro urbano.

Critiche le condizioni di uno dei due conducenti, trasportato d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale, probabilmente dovuto ad un sorpasso azzardato, ma sul punto sono in corso rilievi. In condizioni grave il conducente del furgoncino Peugeot. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco. (marchiodoc)