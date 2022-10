Coppia del Foggiano arrestata per furti d’auto dopo inseguimento

FOGGIA, 11/10/2022 – Un arresto e tre denunce in stato di libertà. questo il bilancio di un’operazione compiuta dai cararabnieri della compagnia di Ortona contro la recrudescenza dei furti di autovetture avvenuto in città nelle ultime settimane. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine.

Sabato pomeriggio infatti un abitante di una delle contrade di Ortona ha segnalato al 112 che una Fiat Punto si aggirava con fare sospetto, fermandosi nei pressi delle auto parcheggiate. Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Radiomobile che ha intercettato la Punto e le ha intimato di fermarsi. Il conducente, anziché arrestare la marcia, ha tentato di dileguarsi ma è stato subito bloccato ed identificato insieme all’uomo ed alla donna che si trovavano con lui. I carabinieri, coadiuvati dai militari della stazione di Ortona e dell’Aliquota operativa giunti intanto in supporto, hanno perquisito l’auto dove i tre avevano occultato numerosi arnesi da scasso tra cui un dispositivo elettronico per inibire le centraline di accensione delle auto, una pistola scacciacani, un passamontagna ed una bomboletta di spray urticante.

Dagli ulteriori accertamenti svolti è emerso che il conducente dell’auto, G.P., 34enne proveniente da Torremaggiore, nel foggiano, già con numerosi precedenti in particolare per furto di auto, era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sempre per furto di auto, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vasto, che non era stata eseguita perché nel frattempo si era reso irreperibile. G.P. è stato associato al carcere di Lanciano mentre tutti e tre, gli altri due una ragazza anch’essa di Torremaggiore ed un 57enne di Ortona con diversi precedenti, sono stati denunciati per possesso di arnesi da scasso e porto di armi improprie e G.P. anche per guida senza patente perché mai conseguita. (abruzzoinvideo)