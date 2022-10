Foggia, al via permessi rosa nei parcheggi per donne in gravidanza

Stato Donna, 11 ottobre 2022. Al via i permessi rosa, obbligatori in base al decreto legge del 2021 e riconosciuti come aree di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni, muniti di contrassegno speciale.

Per stamparne 4.000 copie, la determina a firma del dirigente Romeo Delle Noci, ha affidato il servizio alla ditta “Artigrafiche di Tommaso di Palma e Giuseppe romano s.n.c.”, sollecitato dalla polizia locale a procedere celermente ad avere in contrassegni.

Foggia avrà “parcheggi rosa” per le auto di donne in gravidanza

La delibera della commissione straordinaria con i poteri della giunta Comunale, il 14 luglio scorso, ha istituito 96 nuovi stalli destinati ai permessi rosa.