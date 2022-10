Io sono partita iva contro il M5S: “Dov’erano i paladini della vigilanza all’approvazione TARI?”

Nello specifico sono: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, mense, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. Abbiamo chiesto con urgenza un incontro con l’Amministrazione Comunale per un confronto costruttivo e, speriamo, risolutivo, in quanto è inspiegabile che ci sia stata una diversa ripartizione rispetto al 2021, nonostante l’importo totale da incassare per la TARI 2022 sia identico a quello del 2021, penalizzando fortemente solo le categorie su citate.

Questa mattina è stato pubblicato, sulle varie testate giornalistiche locali, un comunicato dei consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle, che solo oggi – e solo dopo aver appreso la questione da qualche commerciante colpito da tale ingiustizia – hanno ritenuto di dare evidenza pubblica a questa iniqua ed ingiustificata situazione.Ci chiediamo dove fossero questi “paladini della vigilanza” QUATTRO mesi fa in occasione dell’approvazione delle tariffe TARI 2022 in consiglio comunale, quando c’erano tutte le condizioni per intervenire e risolvere velocemente la vicenda. A seguito di tale comunicazione INOPPORTUNA di questi consiglieri del M5S, con grande dispiacere, leggiamo diversi commenti di gente che sostiene sia giusto far pagare questi aumenti alle categorie interessate, in quanto le stesse quest’estate hanno lavorato tanto realizzando importanti profitti.