San Severo, Operazione “Troy”: 43 arresti dopo l’inchiesta di Brumotti

Tra gli arrestati vi sono anche molti ragazzi (il più giovane è del 2004) e compaiono anche delle donne. Nei confronti di alcuni degli indagati è stata chiesta l’aggravante per aver spacciato droga in prossimità delle scuole, tutto immortalato dalle immagini riprese di nascosto dagli investigatori.

Come ricorderete, Striscia aveva già documentato lo spaccio nella zona, quando un gruppo di residenti del quartiere di San Bernardino aveva aggredito, verbalmente e fisicamente, Vittorio Brumotti e la sua troupe. Un pugno in pieno volto, in particolare, era costato al nostro inviato un trauma facciale e trenta giorni di prognosi.

Ecco le immagini della violenta aggressione.

La maxi operazione della Polizia contro lo spaccio di droga

Gli arrestati nell’ambito dell’operazione Troy avevano il totale controllo di vari quartieri della città: dal rione San Bernardino al Luisa Fantasia, denominato Texas. Avrebbero anche utilizzato vari sistemi di sicurezza, come porte in ferro, cancelli e videosorveglianza per garantirsi di operare indisturbati e poter eludere eventuali controlli.