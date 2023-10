Arredo salva spazio: le migliori consolle allungabili sul mercato

Quando ci si mette in cerca di una consolle allungabile da comprare per arredare la propria abitazione, sono tanti gli aspetti su cui è bene focalizzarsi: in primis le dimensioni, ma anche il materiale di composizione e le caratteristiche del meccanismo di allunga. Come noto, questo elemento di arredo è in grado di trasformarsi nel giro di pochi minuti in un lungo tavolo, grazie al quale è possibile radunare sia parenti che amici.

I tavoli consolle, non a caso, sono di fondamentale importanza per tutti coloro che spesso hanno ospiti nella propria abitazione: non solo ottimizzano gli spazi, ma garantiscono anche un comfort ottimale in tutti gli ambienti.

Le caratteristiche di una consolle allungabile

Quando si parla di consolle si fa riferimento, molto semplicemente, a un tavolo di forma rettangolare e contraddistinto da una profondità limitata. Questo complemento di arredo viene appoggiato alla parete e sfruttato, tra l’altro, per sostenere soprammobili e oggetti di vario genere. Sono due le tipologie di consolle a cui si può fare riferimento: quelle allungabili e quelle fisse. Le prime si trasformano in tavoli per mezzo di allunghe, e possono essere considerate una soluzione di arredo ottimale in presenza di spazi limitati. Sono sufficienti pochi gesti ed ecco che la consolle diventa un tavolo attorno al quale accogliere gli ospiti. Le consolle fisse, invece, possono essere utilizzate come piano d’appoggio per decorazioni o soprammobili o in qualità di svuota tasche. Si appoggia alla parete il lato lungo; questa consolle è poco profonda, dal momento che deve assicurare un passaggio comodo.

I vantaggi offerti dalla consolle allungabile

In virtù delle sue caratteristiche, una consolle allungabile è a tutti gli effetti un arredo salvaspazio. Come si è visto, si tratta di una superficie di appoggio che, nel momento in cui viene aperta, si trasforma in un lungo tavolo. Così, è possibile accogliere fino a dieci persone intorno al tavolo. Le consolle allungabili a tavolo permettono di avere a disposizione una superficie molto ampia, ma al tempo stesso limitano gli ingombri quando non c’è bisogno di usarle. In un monolocale o comunque in un’abitazione di piccole dimensioni, questo è un evidente beneficio, proprio perché si ha l’opportunità di sfruttare tutto lo spazio. E al tempo stesso, in una casa di dimensioni più importanti, si è comunque liberi di muoversi in maniera più che confortevole.

Smart Arredo Design

Guida all’acquisto

Una consolle allungabile a tavolo ottimale abbina estetica e funzionalità: offre stile e comodità, permettendo di accogliere tutti i componenti della famiglia. Lo spazio è il primo aspetto che è bene tenere in considerazione. Sia quando è chiusa che quando è aperta, la consolle deve poter inserirsi nell’ambiente in modo ottimale. Un consiglio prezioso, pertanto, è quello di misurare lo spazio per avere un’idea delle dimensioni ideali. È opportuno tenere conto anche della funzionalità e della periodicità con la quale la consolle a tavolo dovrà essere allungata. È auspicabile optare per modelli dotati di meccanismi leggeri e che possano essere fatti funzionare con semplicità, per essere certi di non faticare ogni volta che la consolle dovrà essere allungata.

Il materiale di composizione

Il legno, e nello specifico il legno massello, è uno dei materiali più utilizzati per la realizzazione delle consolle allungabili. Esistono, comunque, alternative apprezzate, come quelle relative ai materiali compositi, che in molti casi provengono dagli scarti e dai residui della lavorazione del legno. È il caso dell’MDF che è formato da fibre che, una volta pressate, vengono unite le une con le altre da collanti super resistenti. Non meno interessante è il laminato capace di resistere alle abrasioni, all’acqua e ai graffi, come l’ecolegno, che mantiene il proprio colore anche con il passare del tempo e richiede una manutenzione molto semplice, dato che non assorbe liquidi.