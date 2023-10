Casa Sollievo, screening visivo ortottico pediatrico gratuito per bimbi da 3 a 7 anni

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – In occasione della “Giornata mondiale della vista” del 12 ottobre prossimo, l’Unità di Oculistica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza annuncia l’avvio, a partire da lunedì 16 ottobre, di 12 giornate di screening visivo ortottico pediatrico gratuito realizzato in collaborazione con il personale ortottista assistente in oftalmologia.

Allo screening – che si svolgerà nei pomeriggi dal 16 al 20, dal 23 al 27 e dal 30 al 31 ottobre – potranno essere candidati bambini dai 3 ai 7 anni che non siano mai stati sottoposti a controllo visivo e che presentino un sospetto di strabismo.

Durante lo screening verranno eseguiti un esame della vista, l’autorefrattometria senza uso di collirio midriatico, l’esame della motilità oculare e la valutazione di eventuali strabismi. Lo screening si svolgerà presso gli ambulatori n.5 e n.6 dell’Unità di Oculistica, al quarto piano dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

La prenotazione obbligatoria dello screening si potrà effettuare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, chiamando il numero telefonico 0882 410472 dalle ore 12 alle ore 14.