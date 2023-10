Come ridurre la cellulite sulle cosce

La cellulite alle gambe è un problema comune che colpisce la maggior parte delle donne. Si tratta di un disturbo causato dall’accumulo di grasso e liquidi tra il derma e l’ipoderma, che è spesso il risultato di uno stile di vita sregolato, ma può anche essere influenzata da fattori ormonali, genetici, alterazioni del sistema linfatico, della microcircolazione e disturbi metabolici.

La formazione della cellulite avviene gradualmente e la quantità di depositi adiposi nel corpo svolge un ruolo importante in questo processo. Il tessuto adiposo, infatti, è costituito da una struttura di collagene e tessuto reticolare e, quando la microcircolazione viene alterata, le cellule adipose tendono a rompersi e a riempire lo spazio tra le cellule, causando infiammazione e danneggiando ulteriormente la microcircolazione.

Quando tale processo si protrae per lunghi periodi, ha origine la formazione di tessuto fibroso che corrobora l’isolamento delle sacche di liquidi e grassi, che risultano poi evidenti alla vista e al tatto, portando a cellulite e al fastidioso effetto a buccia d’arancia.

Le buone abitudini contro la cellulite alle cosce

Per sconfiggere la cellulite, è fondamentale adottare uno stile di vita salutare. Questo implica seguire una dieta equilibrata, bere a sufficienza e ridurre al minimo il consumo di alcol. Altri aspetti importanti sono smettere di fumare, evitare abiti troppo stretti e limitare l’uso prolungato di tacchi alti.

Per combattere la cellulite, si possono utilizzare trattamenti cosmetici che aiutano a rassodare, migliorare il tono e l’elasticità della pelle, insieme a una costante attività fisica: una camminata veloce o esercizi regolari a casa possono essere una soluzione efficace e benefica per tutto il corpo.

In questo modo, oltre a rigenerare il corpo, è possibile contrastare la cellulite e migliorare la tonicità delle cosce, dei glutei e dell’addome, grazie ai diversi esercizi adatti anche a coloro che sono meno attivi o meno allenati. Il segreto per ottenere risultati con l’attività fisica sono costanza e continuità, in modo da ottenere benefici concreti e duraturi, anche perché l’attività fisica necessaria per contrastare la cellulite non richiede un’intensità elevata.

Basta concentrarsi sulla perdita di grasso, e sembra che le pratiche a basso impatto come lo yoga e il pilates possono bruciare grassi in modo efficace, se eseguite con costanza e regolarità.

Quali prodotti utilizzare contro la cellulite?

Le creme anticellulite possono risultare efficaci se si sceglie il prodotto giusto e di qualità, come quelli della linea Somatoline, da scegliere in base alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, è importante mantenere aspettative realistiche, poiché spesso le aziende promettono risultati che sono difficilmente raggiungibili solo con l’uso della crema, al quale va accostata una sana alimentazione (oltre che l’attività fisica di cui sopra).

Le creme anticellulite possono sicuramente contribuire a ridurre l’aspetto della cellulite, la cui comparsa dipende da numerosi fattori. Alcune creme anticellulite stimolano la microcircolazione sanguigna, favorendo il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle scorie, mentre altre sfruttano l’effetto caldo-freddo per stimolare la vasomotilità dei capillari, migliorando così l’ossigenazione delle zone affette da cellulite.

Se da un lato ci sono le creme anticellulite termo-attive, dall’altro si può ricorrere alle creme anticellulite a effetto freddo, che contengono estratti vegetali e componenti fitoterapici capaci di donare una sensazione di freschezza e aiutare a rinforzare le pareti dei capillari, stimolando la circolazione sanguigna e favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Tali prodotti contengono sostanze vegetali come il mentolo, che è l’elemento attivo dell’olio essenziale di Menta piperita e che, grazie alle sue proprietà decongestionanti, offre un immediato sollievo e conferisce un piacevole effetto tonificante.

Terminiamo ricordando che, a prescindere dal tipo di crema anticellulite scelta, un aspetto molto importante per l’applicazione di tali prodotti è il massaggio che è essenzialeper corroborare l’eliminazione dei liquidi stagnanti, favorire il drenaggio e facilitare l’azione degli ingredienti attivi sulla pelle.