Con la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗻𝗮 𝟭𝟭𝟱𝟭 di sabato 21 ottobre, Roseto Valfortore dà il benvenuto all’autunno con un’escursione su Monte Stillo alla ricerca di funghi, tartufi ed erbe di stagione, con pranzo presso La Locanda del Mugnaio e nel pomeriggio (tempo permettendo) dimostrazione di parapendio (seguirà programma dettagliato).

Con la destagionalizzazione dell’offerta turistica, sulla quale il comune diย Roseto Valfortore ย punta da anni, ritorna l’appuntamento con โž๐—œ๐—น ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ผ ๐˜€๐—ถ ๐—ถ๐—น๐—น๐˜‚๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—™๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—˜๐—น๐—ณ๐—ถโž, una serie di eventi ed attivitร che accompagneranno grandi e piccini per tutto il periodo autunnale e invernale, partendo daย sabato 21 ottobre con la Festa della Montagna 1151, passando per l’attrattiva principale di tutto il programma, Ilย Villaggio degli Elfi , dove il visitatore sarร accompagnato alla scoperta delle misteriose creature magiche, concludendo sabato 20 gennaio con la consueta festa dei fuochi in onore di Sant’Antonio Abate, i Foche San’Antone (Falรฒ artistici, piatti tipici e ospitalitร ) che ogni anno porta nel piccolo borgo dei monti dauni gente da ogni dove. Ma andiamo per ordine.