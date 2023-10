Fabrizio Tatarella “Sud protagonista in Europa grazie a Meloni e Fitto”

Foggia – “Grazie al Presidente Giorgia Meloni il Mezzogiorno è tornato ad essere centrale nell’agenda del Governo e del dibattito politico. L’istituzione di una ZES unica che comprende tutte le regioni meridionali è stata una grande intuizione in favore del Mezzogiorno, frutto di un grande lavoro fatto con la Commissione Europea dal ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

La ZES unica rappresenta, in questa fase storica, una irripetibile occasione di rilancio del Mezzogiorno”.

A dichiararlo in una nota Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione dedicata a due importanti politici meridionali come Pinuccio e Salvatore Tatarella.

“Il Sud può e deve tornare protagonista nell’Europa del futuro, per questo – continua Fabrizio Tatarella – la Fondazione Tatarella torna sull’argomento con un nuovo libro e un nuovo dibattito. Noi riteniamo che il Sud debba trovare in sé la forza per un suo Rinascimento e che la sua ripresa possa fare addirittura da traino per tutto il Paese.

La cultura, l’arte, la bellezza e la creatività del Mezzogiorno saranno il lievito del nostro Rinascimento. Parleremo di tutto ciò con Carlo Borgomeo, profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, Presidente della “Fondazione Con il Sud” e autore del libro“ Sud, il capitale che serve” su cui discuteranno anche Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, Luigi Decollanz, Commissario Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.) il senatore Dario Damiani e il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Modera il direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Mimmo Mazza.”

L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre alle ore 18.00presso la Biblioteca della Fondazione Tatarella, sita in Bari alla Via Piccinni n.97.

Dopo oltre settant’anni di interventi straordinari e politiche per il Sud, il divario economico e sociale con il Centro Nord resta immutato e l’annosa ‘questione meridionale’ sembra irrisolvibile. Certamente il reddito e le condizioni di vita nelle regioni meridionali in questi decenni sono migliorati, ma il problema resta, e trova una grave e sempre più evidente manifestazione nell’esodo di migliaia di giovani.

Quali sono le cause di questo fallimento? Le risorse assegnate al Sud sono state insufficienti? Il Sud non è stato capace di spenderle? Le politiche nazionali hanno privilegiato lo sviluppo del Nord? Le classi dirigenti meridionali si sono rivelate corrotte e in qualche caso colluse con la criminalità organizzata? Tutte queste motivazioni hanno una parte di verità, ma nel loro insieme non sono in grado di dare una risposta esaustiva e soprattutto di suggerire possibili soluzioni.

Bio

Carlo Borgomeo (Napoli, 1947), esperto di sviluppo locale e di politiche di promozione di imprenditorialità e profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, è stato presidente della Fondazione Con il Sud dal 2009 al maggio del 2023 e, dal 2016, è presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, incaricata di attuare gli interventi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

È stato sindacalista negli anni Settanta e ricercatore al Censis nei primi anni Ottanta.

Ha poi ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; amministratore delegato di Sviluppo Italia e della Società di Trasformazione urbana di Bagnoli; consigliere delegato di Fondo sviluppo Spa, il fondo mutualistico della Confcooperative. Ha fondato il settimanale «Vita» e ha tenuto corsi di Organizzazione aziendale in diverse università.