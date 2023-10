Foggia prima in Italia per riciclo di denaro sporco, seconda per auto rubate

FOGGIA – L’indice della criminalità in Italia è ancora e sempre puntato su Foggia e provincia. Secondo posto su 106 per numero di auto rubate, 638 furti ogni 100mila abitanti; 2° posizione anche per numero di omicidi, 2.7 ogni 100mila persone; 2° per danneggiamenti tramite incendi, con 359 episodi; 19° per tentati omicidi; 1° per riciclaggio di denaro sporco, con 51 casi; 9° per estorsioni, con 157 denunce pari a 26.4 episodi ogni 100mila abitanti; 19° per usura; 20° per furti, con 10156 denunce che significa 1709 reati ogni 100mila abitanti; 18° per le rapine, 254 quelle denunciate; 8° quanto a associazioni per delinquere di stampo mafioso; 13° per minacce, con 955 episodi; 19° per lesioni dolose, con 759 denunce.

L’indice di criminalità valutando 28 parametri pubblicato dal Sole 24 Ore in base ai dati del ministero dell’Interno aggiornati al primo semestre 2023, posiziona la Capitanata al 20° posto nazionale con 3915.6 denunce ogni 100mila abitanti: primo posto confermato per l’area metropolitana di Milano, ultimo per la provincia di Oristano.

Meglio della 13° posizione registrata giusto un anno fa dalla stessa classifica, e con un trend dei reati in calo del 10.7%;

ma la provincia Foggia si conferma come l’anno scorso seconda più pericolosa del Sud, dopo Napoli al 10° posto; e la prima in Puglia staccando Bat (27), Bari (29), Lecce (66), Brindisi (78) e Taranto (85). Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.