La movida di Foggia: risse e aggressioni anche senza motivazioni

FOGGIA – È un quadrilatero di un miglio il cuore della movida foggiana. Tra Cattedrale, chiese, musei e sedi di Università e Conservatorio nel cuore del centro storico si sviluppa la vita notturna di Foggia. Pub, B&B, disco bar, ristoranti, pizzerie, kebabberie, bar sono gli elementi attrattivi della movida foggiana con tutte le sue ricadute sociali ma anche di ordine pubblico, perché in alcune zone del centro storico la notte diventa buia nel vero senso della parola e favorisce risse e aggressioni, alcune senza motivazioni.

Una situazione che si riverbera anche sui residenti nel centro storico di Foggia tanto che nelle scorse settimane il comitato delle associazioni per la rinascita di Foggia aveva raccolto il grido d’allarme dei residenti del centro storico «per la movida chiassosa soprattutto nel weekend per via della presenza dei numerosi locali che richiamano in zona migliaia di persone, non solo di Foggia ma anche dai centri della provincia». Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it