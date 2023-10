La vergogna dell’ospedale di Manfredonia: “Dopo il caso di 2 anni fa, ora di nuovo: TAC rotta, chirurgo assente”

Manfredonia – Semplicemente “vergogna“. Semplicemente “imbarazzo“. Un imbarazzo che si trasferisce agli enti e ai responsabili di competenza, alla direzione generale dell’ASL, alle direzioni sanitarie, a chi attraverso la comunicazione fa silenzio o narra realtà patinate e distanti dalla quotidianità.

Fatta questa premessa, si parte.

IL RACCONTO DI ROBERTO.

“La scorsa domenica pomeriggio, 8 ottobre 2023, verso le ore 16 – dice a StatoQuotidiano.it il sig. Roberto Tomaiuolo – ero a casa con la mia famiglia. Improvvisamente mia figlia non si sente bene. Un forte dolore al fianco, non si comprende per cosa. Di corsa andiamo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manfredonia. Dopo i controlli, passata un’oretta, mi dicono che vogliono fare una radiografia”.

Ma “improvvisamente la sorpresa. ‘Ci dispiace il macchinario è rotto, è guasto‘. Come già avvenuto tante volte, come già segnalato da tanti cittadini”, dice Roberto.

“Volevo chiamare le forze dell’ordine, ma ero spaventato per mia figlia. Poi dal Pronto Soccorso hanno pensato di chiamare un chirurgo per controllarla. Incredibile ma vero: non c’era neanche il chirurgo. Dopo un paio di ore mi dicono che si presume un appendicite, ma che non c’erano certezze. ‘Andate a San Giovanni Rotondo‘, mi dicono. ‘Il macchinario è sempre guasto, non è colpa nostra, non dipende da noi‘”.

“Mi metto in auto, con tutta l’apprensione del caso: a San Giovanni Rotondo naturalmente hanno fatto tutto: radiologo, chirurgo, farmaci. Sono tornato all’una dio notte, ma tutto è andato bene. La bambina ora sta facendo la terapia a casa”.

“Mi chiedo – conclude Roberto – già un’altra mia figlia 2-3 anni fa si era rotto il braccio ma in ospedale a Manfredonia non c’era l’ortopedico, macchinari rotti, e poi sono andato a San Giovanni Rotondo; quindi mi chiedo: che senso ha questo ospedale? Ma i nostri politici cosa fanno? Mi chiedo: perché questo totale disinteresse di tutti?”.

