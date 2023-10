Manfredonia, Città Protagonista: “Da cara Rotice a casa Geppetto”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Per le stanze segrete di casa Rotice, in questi frenetici giorni in cui il Sindaco si aggirava per garantire i desideri di ogni nuovo possibile inquilino, girava un fantomatico documento di “sottoscritti capigruppo consiliari”, sconosciuto agli esclusi del cerchio magico, che finalmente ha visto la luce. Sindaco, quando ha ritirato le sue curiose dimissioni non aveva assicurato che andava tutto bene e che i “suoi consiglieri” avevano avuto da ridire in particolare su alcuni Assessori, l’invasivo Libero Palumbo e il reprobo vice-sindaco Giuseppe Basta?

Come interpreta “il logoramento delle relazioni tra i gruppi consigliari e la Compagine di Governo e il crescente malcontento nella popolazione” denunciato in questo documento?

disobbedienti assessori Basta e Palumbo su alcuni temi scottanti come “l’Affaire Mezzanone e i Servizi Cimiteriali”? Ci torneremo. E la seria discussione sul piano urbanistico generale (PUG)? E le giuste cure da ricevere presso il nostro Ospedale? E il diritto alla casa? E il contrasto all’abusivismo di ogni genere? Denunciati in questo documento dei Capigruppo di Maggioranza! E le colpe non erano solo deisu alcuni temi scottanti come “? Ci torneremo. E la seria discussione sul piano urbanistico generale (PUG)? E le giuste cure da ricevere presso il nostro Ospedale? E il diritto alla casa? E il contrasto all’abusivismo di ogni genere? Denunciati in questo documento dei Capigruppo di Maggioranza!