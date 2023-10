Manfredonia, Forza Italia attacca Rotice: “Uno spettacolo ignobile!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La mancata condivisione dei temi e delle decisioni importanti dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco. Questi i motivi della LEGITTIMA e doverosa richiesta di verifica politico- amministrativa di Forza Italia, che ha portato a tutti gli eventi degli ultimi mesi.

Il Sindaco e la sua Giunta hanno sempre smentito questa circostanza, adducendo alla cittadinanza i più disparati motivi e meschine calunnie, smentite ogni giorno di più da quanto sta accadendo.

Uno spettacolo ignobile!

Apprendiamo, infatti, con stupore, per il tramite della consigliera comunale e capogruppo di “Io voto Gianni”, Sara Delle Rose, dell’esistenza di un documento, firmato da alcuni capigruppo, con cui si chiedeva nient’altro che una effettiva verifica politico amministrativa, con eventuali accorgimenti anche nell’esecutivo per cambiare marcia. Quello che non ci stupisce però, è che per l’ennesima volta il sindaco abbia deciso di agire senza coinvolgimento e condivisione di alcuno, comportandosi da padre-padrone anche nei confronti di uno dei consiglieri comunali più vicini a sè.