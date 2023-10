Muore a 14 anni per un malore improvviso mentre è in casa con i genitori

FERMO – Un malore improvviso, ieri sera, ha crudelmente strappato alla vita Alessia Massimi, deceduta a quasi 15 anni (li avrebbe compiuti tra un paio di settimane). Una tragedia che ha straziato i genitori che, nel volgere di pochissimo tempo, hanno perso la loro unica figlia, colpita da un malore che non le ha lasciato scampo.

Pare che ieri sera, la ragazzina si fosse sentita poco bene tanto che il babbo e la mamma, chiaramente preoccupati e subito in ansia, avevano allertato il 118. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, le condizioni di Alessia sembravano essere tornate alla normalità, facendo così pensare a un malessere passeggero presto superato e risolto.

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che, dopo un’ora e mezza, forse due, le condizioni della 14enne sono tornate molto preoccupanti tanto che i genitori, di nuovo allarmati vedendo che la situazione si stava visibilmente aggravando, hanno richiamato il 118.

La ragazzina è stata caricata sull’ambulanza, in direzione Pronto Soccorso di Fermo ma, purtroppo, non c’è stato tempo per nessun altro tipo di soccorso. Alessia non c’era più. Sarà l’ispezione cadaverica, o l’esame autoptico, a dare quelle risposte che aiuteranno a capire cosa sia accaduto.

Risposte che non potranno colmare l’immenso vuoto lasciato da questa ragazzina dallo sguardo sereno e felice, nella vita e nel cuore degli inconsolabili genitori oltre che di una comunità attonita e addolorata nell’apprendere una notizia così devastante. Lo riporta ilrestodelcarlino.it.