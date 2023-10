Salvatore Imperio interroga il Movimento 5 stelle: dove siete stati finora?

Foggia – Il candidato consigliere del progetto civico di Giuseppe Mainiero pone alcune domande a parlamentari e all’assessore regionale pugliese del Movimento 5 stelle.

Dopo la diretta Facebook di Giuseppe Mainiero del 9 Ottobre in cui ha raccontato alcune vicende della sua candidatura a Sindaco e dei rapporti con i cinquestelle foggiani negli ultimi mesi, Salvatore Imperio, candidato consigliere con la lista “Giuseppe Mainiero Sindaco”, ha voluto condividere delle domande su alcune battaglie che lo hanno visto coinvolto con Marco Papicchio durante la prima amministrazione Landella.

Tra i quesiti messi in evidenza, quello che è stato importante e rilevante per il territorio non solo della città di Foggia ma dell’intera provincia vi è senza dubbio quello dell’istituzione della dialisi pediatrica a Foggia per ridurre al minimo il disagio di bambini e famiglie dovuto alle distanze da percorrere sino al centro di dialisi pediatrica presso l’ospedale di Bari.

Altro quesito che Salvatore Imperio ha posto sui social è quello degli emendamenti ai decreti urgenza del Governo Conte durante la pandemia in cui si è trovato ad formulare delle istanze con 250 colleghi del comparto cultura di tutta Italia con l’obiettivo di salvare la vita professionale di più operatori e maestranze della cultura e dello spettacolo.

Alcuni di quegli emendamenti furono poi effettivamente portati in aula da Paolo Lattanzio, in quel periodo portavoce M5s eletto nel collegio di Bari.

Dov’erano i parlamentari foggiani del movimento 5 stelle che, sebbene assegnati ad altre commissioni, hanno letteralmente ignorato il grido d’aiuto di tutti gli operatori della cultura nonché di un loro concittadino?

Il candidato consigliere ha poi terminato il video condividendo un ultimo quesito che ha riguardato i cinque anni di battaglie con AttiVisti foggiani in cui, insieme a Marco Papicchio, hanno letteralmente fatto opposizione fuori dai Palazzi senza mai essere stati supportati da quelli che allora venivano ancora chiamati portavoce.