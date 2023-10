Foggia, 11 ottobre 2023. A distanza di una settimana da quando i Lavoratori e la USB hanno effettuato un presidio davanti la Direzione Generale della ASL FG, è stato deciso di indire un’assemblea alla quale sono stati invitati tutti i consiglieri regionali della Provincia di Foggia.

Lo comunica in una nota l’Unione sindacale di base lavoro privato

“La scorsa settimana abbiamo evidenziato con il presidio la sempre più difficoltosa situazione dei Lavoratori e delle Lavoratrici di Sanitaservice ASL FG che, essendo sotto organico, hanno maggiore difficoltà a rendere un servizio ottimale per i Cittadini e l’utenza costretta a rivolgersi alle strutture sanitarie della stessa ASL”.

Spiegano i temi di cui discuteranno a discutere, con i Consiglieri regionale sono soprattutto:

– la carenza di personale, in tutti i servizi affidati dalla ASL a Sanitaservice (Ausiliariato e pulizie, CUP – con molte postazioni chiuse per carenza di personale- manutenzione ordinaria e altri servizi);

– la mancata erogazione della premialità COVID ai dipendenti delle Sanitaservice e del 118; premialità promessa dalla Giunta regionale (soprattutto dal Presidente Emiliano) e da tre anni non erogata.

Crediamo che un’interlocuzione seria e fattiva con quanti occupano gli scranni del Consiglio regionale e le varie commissioni, possa essere un beneficio per le finalità a cui è

destinata l’azione intrapresa da questa O.S. e dai Lavoratori per porre fine ad un blocco delle assunzioni che sta inficiando non solo i servizi di supporto gestiti da Sanitaservice ma, soprattutto, sta mettendo in crisi la stessa fruibilità dei servizi sanitari regionali.

L’assemblea si terrà giorno 13 ottobre dalle ore 11 alle ore 13 presso la sala convegni della ASLFG in via Protano a Foggia.

All’assemblea sono stati invitati, inoltre, il DG della ASLFG, dott.Antonio Nigri e l’A.U. di Sanitaservice dott.Tomaro oltre alla stampa del territorio.