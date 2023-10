Schiavone: “Un documento chiede di azzerare la giunta comunale”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Leggo dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali che finalmente rispolverano coerenza e dignità in seno alla maggioranza, bacchettando il sindaco Rotice che tratteggiano come “l’uomo solo al comando”. Faccio riferimento al post pubblicato oggi dalla consigliera comunale Sarà Delle Rose, che condivido pienamente, in cui sottolinea la “sordità” con la quale il sindaco continua ad amministrare questa città.

Fin dall’inizio del mio mandato, ho raccontato l’assenza di visione politica dell’amministrazione Rotice. Le mie parole, oggi, trovano conferma nell’insoddisfazione manifestata da chi ha vissuto da vicino le dinamiche di questa amministrazione inadeguata e dannosa per la città Manfredonia. Scopriamo, infatti, l’esistenza di un documento interno alla maggioranza (che ad ogni buon conto allego) firmato qualche mese fa, da alcuni capigruppo, in cui si chiede giustamente al sindaco “𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 … …”.

𝐈𝐧 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢, 𝐝𝐢 𝐚𝐳𝐳𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.

Inoltre, nel documento si fa cenno al 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (ciò significa che la maggioranza è consapevole del disastro prodotto in città), ma soprattutto sottolinea il chiaro 𝑙𝑜𝑔𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝐈𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐯𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨.

Ho sollecitato giorni fa il risveglio delle coscienze di alcuni consiglieri comunali i quali, però, hanno deciso di sotterrare la propria dignità personale, mortificando la propria coerenza. Tuttavia c’è qualcosa di nuovo che apprezzo molto: la presa di distanza dal modo di fare del sindaco da parte della collega Sara Delle Rose, che nel suo ultimo post racconta tutta la propria insoddisfazione politica e personale. D’altronde non deve essere facile condividere la politica e l’amministrazione della città con chi prende le decisioni insieme ad un ristretto cerchio magico di amici o peggio ancora solo con se stesso.

Effettivamente l’azzeramento della giunta non è mai avvenuto. Anzi. C’è stata solo l’ennesima operazione di maquillage della politica locale, con il cambio di delega dell’assessore Antonella Lauriola (che dal Bilancio passa al Personale), bocciata senza nessuna giustificazione da parte del sindaco che addirittura trattiene le deleghe a se’ e la nomina dell’ing. Trotta Andrea quale nuovo assessore all’ambiente (in realtà di nuovo non c’è nulla visto che si tratta di un professionista che lavora per conto del comune fin dal 1995).

Siamo dentro una tempesta perfetta: il 13* consigliere comunale toglie la fiducia al proprio sindaco e Rotice, ormai, pare non avere più né una maggioranza numerica né politica.

Attenti però! La storia ci ha insegnato che tutto può accadere e che il profumo degli incarichi potrebbe far cambiare idea a chiunque, ma auspichiamo che la coerenza e la dignità di Sara Delle Rose, e del gruppo che rappresenta, sia di ben altra natura rispetto a quella ostentata da alcuni colleghi di maggioranza, per i quali nemmeno le firme apposte da un notaio avevano avuto il giusto rilievo. Potrebbe di nuovo accadere che le sirene di Palazzo San Domenico “cantino” per convincere qualcuno a cambiare idea. 𝐌𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐃𝐎𝐍𝐍𝐀!