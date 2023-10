Vandali in chiesa nel Barese: in 4 rompono tabernacoli e si denudano

BARI – Escono prima da scuola a causa di un’assemblea sindacale dei loro insegnanti, entrano in una delle chiese più belle e antiche della città e la mettono a soqquadro rischiando addirittura di farla incendiare. Il deplorevole episodio è avvenuto ieri mattina a Noci. Ad essere interessata la Chiesa del Carmine e a denunciare l’accaduto Gregorio Gabriele, priore della Confraternita di Maria Ss. Addolorata, custode e responsabile della chiesa vandalizzata.

Quattro ragazzi della scuola media “Gallo”, usciti appunto anticipatamente per via di un’assemblea sindacale, sono entrati in chiesa e per una buona mezz’ora si sono divertiti a rompere le porticine dei tabernacoli, bestemmiare pesantemente, salire e scendere dalla cantoria (mettendo a rischio la loro incolumità), ballare, denudarsi, cospargere il pavimento di gel igienizzante, manomettere l’organo (il più antico di Noci), gettare rifiuti in chiesa e dar fuoco al lucernario (rischiando una catastrofe a causa della presenza in loco di stoffe infiammabili).

Hanno anche danneggiato parzialmente il sistema di videosorveglianza che naturalmente ha ripreso tutto. Dopo di che sono scappati. Il priore ha già annunciato che farà visionare i filmati dalle forze dell’ordine e che chiederà il risarcimento dei danni alle famiglie dei ragazzi. Lo riporta quotidianodipuglia.it