Furto di automezzo a Manfredonia rubato furgone IVECO in via Pulsano. Proprietario Chi ha visto, segnali

Secondo la ricostruzione fornita dal denunciante, il mezzo era stato regolarmente parcheggiato nei pressi dell’intersezione con via Carlo Frattarolo. Il furgone è facilmente riconoscibile grazie a una gru di colore nero situata dietro la cabina, recante il numero 031 scritto in stile calligrafico. La mattina successiva, intorno alle 8:00, l’uomo si è recato sul posto per riprendere il veicolo, trovando però un’altra auto al suo posto. Interpellato, il proprietario di quest’ultima ha dichiarato di aver parcheggiato intorno alle 22:30, senza aver notato il furgone IVECO.

Al momento del furto, all’interno del veicolo erano custoditi la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il contratto assicurativo. Il furto è avvenuto in una zona priva di impianti di videosorveglianza, né pubblici né privati, e non sono state rilevate tracce di danneggiamento, come vetri rotti o segni di effrazione. L’uomo ha dichiarato di non avere sospetti su alcun individuo e di non aver richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine sul luogo dell’accaduto.

Il veicolo rubato è un IVECO 60/15 alimentato a diesel. Il furgone, pur dotato di chiusura centralizzata, non era provvisto di antifurto satellitare.

Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le Forze dell’Ordine. Il furto di automezzi rappresenta un fenomeno preoccupante che continua a destare allarme tra i cittadini, soprattutto nelle aree prive di sistemi di sicurezza o videosorveglianza.