Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e avviare le prime indagini sull’accaduto. Fortunatamente, grazie alla rapida segnalazione delle guardie giurate, si è evitato che l’incendio causasse danni ulteriori.

Giuseppe Marasco, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Manfredonia, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, chiedendo un maggior presidio delle forze dell’ordine in città: “Non possiamo andare avanti così. È necessario rafforzare la presenza delle pattuglie per garantire la sicurezza del nostro territorio“.

Marasco ha anche voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalle guardie giurate, definendole un fondamentale presidio per la sicurezza locale.